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Украинские артиллеристы вчера уничтожили автопарк техники россиян в Луганской области

Фото: артиллеристы уничтожили автопарк техники россиян (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили автопарк штабной легкой техники российских военных. Наводчиком в этом случае, не зная об этом, оказался российский пропагандист.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Был уничтожен автопарк штабной легкой техники", - рассказал он.

Как сообщалось, российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые путепровод был разрушен оккупантами в 2014 году.

Позже стало известно об уничтожении российской техники, которая разрушила мост между Лисичанском и Северодонецком и регулярно обстреливала временный центр области. Вместе с ней был уничтожен и этот автопарк.

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Луганск