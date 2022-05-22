Українські артилеристи вчора знищили автопарк техніки росіян у Луганській області

Українські військові знищили автопарк штабної легкої техніки російських військових. Навідником в цьому випадку, не знаючи про це, опинився російський пропагандист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Як повідомлялось, російські війська знову знищили міст між Лисичанськом та Сєвєродонецьком у Луганській області. Вперше шляхопровід був зруйнований окупантами в 2014 році.

Пізніше стало відомо про знищення російської техніки, що зруйнувала міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком та регулярно обстрілювала тимчасовий центр області. В купі з нею й був знищений цей автопарк.

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