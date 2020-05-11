Украинские АЭС существенно сократили выработку энергии

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

За последние пять лет это самая низкая мощность АЭС

Украинские атомные электростанции существенно сократили выработку энергии. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные госпредприятия "Укрэнерго".

В частности, мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, а это составляет 53% от общей установленной мощности АЭС. Подчеркивается, что в последние пять лет это самая низкая мощность АЭС на каждое второе воскресенье мая на максимуме электропотребления.

При этом по состоянию на понедельник 11 мая 2020 года мощность генераций АЭС составляет 7,25 тыс МВт.

Также отмечается, что падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства и пандемии коронавирусной болезни.

Напомним, в начале мая следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в связи со снижением мощности энергоблоков атомных электростанций в пользу увеличения объемов закупки электроэнергии у частных компаний.

Как писало РБК-Украина, Минэнерго поручило "Энергоатому" изучить возможность майнинга криптовалют. В поручении отмечается, что данный вопрос необходимо проработать с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта избытка электроэнергии.