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Українські АЕС суттєво скоротили вироблення енергії

Новини » Енергетика     11.05.2020 - 15:17
Українські АЕС суттєво скоротили вироблення енергії
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

За останні п'ять років це найнижча потужність АЕС

Українські атомні електростанції істотно скоротили вироблення енергії. Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані держпідприємства "Укренерго".

Зокрема, потужність генерації атомних електростанцій за станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, а це становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС. Підкреслюється, що в останні п'ять років це найнижча потужність АЕС на кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

При цьому станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВт.

Також наголошується, що падіння потужностей АЕС відбувається на тлі загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва і пандемії коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, на початку травня слідчі Державного бюро розслідувань почали розслідування за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України у зв'язку зі зниженням потужності енергоблоків атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії у приватних компаній.

Як писало РБК-Україна, Міненерго доручило "Енергоатому" вивчити можливість майнінгу криптовалют. У дорученні наголошується, що дане питання необхідно пропрацювати з метою забезпечення додаткових ринків збуту надлишку електроенергії.

Теги Новини України АЭСЕлектроенергія
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