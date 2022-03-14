Все украинские АЭС продолжают стабильно работать, - Энергоатом

"По состоянию на 09:30 14 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении.

Сейчас основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий, а также особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.

Указано, что Запорожская АЭС и город Энергодар уже 10 дней находятся под контролем оккупантов, на сегодня на территории станции находится:

50 единиц техники врага;

около 400 российских военных;

много взрывчатки и оружия.

"Сейчас все 6 энергоблоков Запорожской АЭС контролируются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации", - сообщают в пресс-центре.

При этом формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром оккупантов.

"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Все это негативно влияет на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность", - отмечено в сообщении.

Вместе с тем, из-за фактической блокады Энергодара, продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости.