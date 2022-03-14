Всі українські АЕС продовжують стабільно працювати, - Енергоатом

"Станом на 09:30 14 березня 2022 року діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати. Поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни", - йдеться в повідомленні.

Наразі основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон перебувають під посиленим наглядом та контролем.

Зазначено, що Запорізька АЕС та місто Енергодар вже 10 діб перебувають під контролем окупантів, на сьогодні на території станції перебуває:

50 одиниць техніки ворога;

близько 400 російських військових;

багато вибухівки та зброї.

"Зараз усі 6 енергоблоків Запорізької АЕС контролюються українським персоналом, зміни мають можливість ротації", - повідомляють у прес-центрі.

При цьому формально окупанти не втручаються в роботу АЕС, проте всі технічні рішення персонал вимушений погоджувати з командиром окупантів.

"Працівники станції перебувають під сильним психологічним тиском з боку окупантів, весь персонал по прибутті на станцію ретельно перевіряється озброєними терористами. Все це негативно впливає на роботу і ставить під загрозу ядерну та радіаційну безпеку", - зазначено в повідомленні.

Разом з тим, через фактичну блокаду Енергодару продовжуються проблеми з пальним, поставкою продуктів харчування та ліків першої необхідності.