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Украинские АЭС переводят в Парижский центр, - Энергоатом

Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) принял решение о переводе Энергоатома вместе со всеми станциями и атомными энергоблоками в Парижский центр ВАО АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

В частности, соответствующее решение приняли 31 марта, поддержав заявку ГП "НАЭК "Энергоатом".

В Парижский центр ВАО АЭС переводят:

  • Запорожскую АЭС (6 блоков ВВЭР-1000):
  • Ровенскую АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000):
  • Южно-Украинскую АЭС (3 блока ВВЭР-1000):
  • Хмельницкую АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

Сообщается, что ранее украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Добавим, что Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности во время эксплуатации своих атомных станций.

Ранее мы сообщали, что оккупанты составили и подписали "акт приема-передачи" ЧАЭС.

Также мы писали, что уровень радиации на ЧАЭС не отслеживается, ведь не работает система мониторинга.

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