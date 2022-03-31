Українські АЕС переводять до Паризького центру, - Енергоатом

Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) прийняла рішення стосовно переведення Енергоатому разом з усіма станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.