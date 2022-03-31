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Українські АЕС переводять до Паризького центру, - Енергоатом

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Четвер 31 березня 2022 19:24
Українські АЕС переводять до Паризького центру, - Енергоатом Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Рада керуючих Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС) прийняла рішення стосовно переведення Енергоатому разом з усіма станціями й атомними енергоблоками до Паризького центру ВАО АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Зокрема, відповідне рішення ухвалили 31 березня, підтримавши заявку ДП "НАЕК "Енергоатом".

До Паризького центру ВАО АЕС переводять:

  • Запорізька АЕС (6 блоків ВВЕР-1000):
  • Рівненська АЕС (2 блоки ВВЕР-440, 2 блоки ВВЕР-1000):
  • Южно-Українська АЕС (3 блоки ВВЕР-1000):
  • Хмельницька АЕС (2 блоки ВВЕР-1000).

Повідомляється, що раніше українські атомні електростанції входили до московського центру ВАО АЕС від моменту створення цієї організації у 1989 році.

Додамо, що Всесвітня асоціація організацій, які експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС, WANO), об'єднує всіх операторів АЕС світу. Вона сприяє обміну досвідом експлуатації АЕС, щоб члени Асоціації могли спільно працювати для досягнення найвищого рівня безпеки та надійності під час експлуатації своїх атомних станцій.

Раніше ми повідомляли, що окупанти склали і підписали "акт прийому-передачі" ЧАЕС.

Також ми писали, що рівень радіації на ЧАЕС не відстежується, адже не працює система моніторингу.

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