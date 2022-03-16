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Только украинская. У Зеленского отвергли шведскую и австрийскую модели нейтралитета

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Илона Свиридова

Украина не будет соглашаться на шведскую или австрийскую модель нейтралитета на переговорах с Россией. Такая модель может быть только украинской с четкими обязательствами гарантов активно воевать на стороне Киева в случае нового российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Безусловно, мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о шведской или австрийской моделях нейтралитета. Но Украина сейчас пребывает в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только украинской и только про юридически выверенные гарантии безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - отметил Подоляк.

По его словам, это означает, что Украина должна получить абсолютные гарантии безопасности, при которых гаранты не будут стоять в стороне в случае нападения на Украину, а будут принимать активное участие в конфликте на ее стороне.

"И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто", - подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что Украина никогда не была милитаристским государством и не нападала на соседей, в отличие от России.

Напомним, ранее у президента России Владимира Путина заявили, что якобы на переговорах с Украиной обсуждаются австрийская и шведская модели ее демилитаризации.

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