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Лише українська. У Зеленського відкинули шведську та австрійську моделі нейтралітету

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна не погоджуватиметься на шведську або австрійську модель нейтралітету на переговорах з Росією. Така модель може бути лише українською з чіткими зобов'язаннями гарантів активно воювати на боці Києва в разі нового російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною в переговорному процесі. Звідси слова про шведську або австрійську моделях нейтралітету. Але Україна зараз перебуває в стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути тільки українською і тільки про юридично вивірені гарантії безпеки. І ніяких інших моделей або варіантів", - зазначив Подоляк.

За його словами, це означає, що Україна повинна отримати абсолютні гарантії безпеки, при яких гаранти не стоятимуть осторонь у разі нападу на Україну, а братимуть активну участь у конфлікті на її боці.

"І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих же крилатих ракет. Нам потрібні прямі і жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - підкреслив Подоляк.

Він також додав, що Україна ніколи не була мілітаристською державою і не нападала на сусідів, на відміну від Росії.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що нібито на переговорах з Україною обговорюються австрійська та шведська моделі її демілітаризації.

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