Украинская власть спасет "Мотор Сич" или предприятие прекратит существование, - эксперт

В деле о покупке китайскими инвесторами акций АО "Мотор Сич" Украина оказалась перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем для 20 тысяч украинцев, и поддержать собственную обороноспособность, или поддаться на давление США и бросить предприятие на произвол, что приведет к его уничтожению.

Об этом заявил в комментарии азиатскому агентству деловых новостей Nikkei Asia Review руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Как отмечает издание, украинские регулирующие государственные органы под влиянием США задержали одобрение первоначальной заявки в 2017 году и возобновленную в 2019 году попытку (согласования в АМКУ сделки по покупке акций АО "Мотор Сич" в партнерстве с государственным оборонным конгломератом "Укроборонпром", - ред.).

"Выбор не легкий. Либо украинское правительство спасает "Мотор Сич", но рискует рассердить американцев, либо бросит "Мотор Сич" на произвол судьбы под давлением США, и рано или поздно, компания просто прекратит свое существование", - сказал аналитик, комментируя блокирование сделки по покупке акций АО "Мотор Сич" китайской Skyrizon.

Аналитик считает неприемлемым второй сценарий, учитывая потребность самой Украины в продукции "Мотор Сич" для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией, а также статус компании как работодателя примерно для 20 тысяч людей.

Издание напоминает, что, обновляя заявку на приобретение "Мотор Сич" в августе 2019 года, китайская сторона была готова передать государственному концерну "Укроборонпром" 25% акций предприятия. Но это предложение не получило поддержки со стороны регулирующих органов, и компания-акционер Skyrizon сообщила, что не может передать пакет акций "Укроборонпрому", поскольку он не выполнил свою часть сделки.

"Новая заявка, представленная вместе с DCH, кажется, имеет более высокие шансы", - отмечают аналитики Nikkei Asia Review.

Кроме того, агентство отмечает, что поддержка китайских инвесторов "Мотор Сич" со стороны DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского происходит на фоне того, что "Мотор Сич" продолжает еле сводить концы с концами из-за потери продаж в Россию, которая традиционно являлась ее основным рынком.

Мнение аналитиков Nikkei Asia Review о том, что украинская власть выберет вариант спасения, а не уничтожения "Мотор Сичи" поддерживают и другие эксперты.

Так, Алексей Кущ, киевский экономист из центра финансовых исследований Growford Institute, считает, что сейчас китайские инвесторы смогут, наконец, заняться развитием предприятия.

Напомним, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.