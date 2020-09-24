Українська влада врятує "Мотор Січ" або підприємство припинить існування, - експерт

У справі про придбання китайськими інвесторами акцій АТ "Мотор Січ" Україна опинилася перед складним вибором: врятувати велике підприємство, що є роботодавцем для 20 тисяч українців, і підтримати власну обороноздатність, або піддатися на тиск США і кинути підприємство на свавілля, що призведе до його знищення.

Про це заявив у коментарі азійському агентству ділових новин Nikkei Asia Review керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Як зазначає видання, українські державні регулюючі органи під впливом США затримали схвалення первісної заявки у 2017 році й відновлену у 2019 році спробу (узгодження в АМКУ угоди з купівлі акцій АТ "Мотор Січ" у партнерстві з державним оборонним конгломератом "Укроборонпром", - ред.).

"Вибір не легкий. Або український уряд рятує "Мотор Січ", але ризикує розсердити американців, або кине "Мотор Січ" напризволяще під тиском США, і рано чи пізно, компанія просто припинить своє існування", - сказав аналітик, коментуючи блокування угоди з купівлі акцій АТ "Мотор Січ" китайською Skyrizon.

Аналітик вважає неприйнятним другий сценарій, враховуючи потребу самої України в продукції "Мотор Січ" для підтримки власної обороноздатності в умовах тривалої конфронтації з Росією, а також статус компанії як роботодавця приблизно для 20 тисяч людей.

Видання нагадує, що, оновлюючи заявку на придбання "Мотор Січ" у серпні 2019 року, китайська сторона була готова передати державному концерну "Укроборонпром" 25% акцій підприємства. Але ця пропозиція не отримала підтримки з боку регулюючих органів, і компанія-акціонер Skyrizon повідомила, що не може передати пакет акцій "Укроборонпрому", оскільки він не виконав свою частину угоди.

"Нова заявка, подана разом з DCH, здається, має більш високі шанси", - відзначають аналітики Nikkei Asia Review.

Крім того, агентство відзначає, що підтримка китайських інвесторів "Мотор Січ" з боку DCH Group українського бізнесмена Олександра Ярославського відбувається на тлі того, що "Мотор Січ" продовжує ледве зводити кінці з кінцями через втрати продажів в Росії, яка традиційно була її основним ринком.

Думка аналітиків Nikkei Asia Review про те, що українська влада обере варіант порятунку, а не знищення "Мотор Січі" підтримують й інші експерти.

Так, Олексій Кущ, київський економіст з центру фінансових досліджень Growford Institute, вважає, що зараз китайські інвестори зможуть, нарешті, зайнятися розвитком підприємства.

Нагадаємо, 14 вересня Шевченківський районний суд Києва відмовився знімати арешт на акції АТ "Мотор Січ". За словами адвокатів, своїми рішеннями українські суди сприяють блокуванню роботи підприємства, а також намагається "заморозити" нинішню патову ситуацію, що є систематичним порушенням прав акціонерів.

Крім цього, адвокати відзначають, що надумані кримінальні справи і подальші арешти акцій мають політичну і корупційне підґрунтя.

Своєю чергою, 4 вересня китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна з вимогою відшкодувати збиток у $3,5 млрд.