Украинская власть продолжает оказывать давление на бизнес, - нардеп

"Государство смотрит на бизнесменов исключительно как на дойных коров. Всегда. Мы хотим, чтобы к нам приходили деньги, приходили инвесторы. А все, что делает сейчас наша власть - все направлено на то, чтобы отсюда люди шли и забирали свои деньги, выводили свои капиталы и шли отсюда. Это обыски крупных компаний", - подчеркнула Рудык.

По ее словам, вся налоговая система Украины - прогнила, и налоговики не работают вместе с бизнесом над улучшением экономической ситуации, а только ищут, у кого еще забрать средства.

"Мы создали Бюро экономической безопасности, чтобы вместо того, чтобы приходили силовики и всех "лицом в пол", приходили "белые галстуки" и говорили: "вот у нас к вам есть замечания...". Однако туда посадили тех самых людей, которые кошмарили бизнес. И светлая хорошая идея закончилась абсолютно ничем. Это мое персональное разочарование", - подчеркнула Рудык.

Она рассказала, что в украинских компаниях, где ведут бизнес по международным правилам, проводятся тренинги о том, как держаться во время силовых обысков, и это абсурд.

"Огромная проблема Украины - это давление на бизнес. У компаний, которые работают полностью в белую и платят налоги, раз в полгода проходят тренинги по тому, как себя вести во время обысков! И это компании, которые являются членами Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, в XXI веке в Украине! И ничего не меняется. Потому что государство смотрит на бизнес, как на дойных коров", - резюмировала нардеп.