Переговоры между Украиной и РФ завершились. Делегации возвращаются для консультаций

Переговоры между Украиной и Россией 28 февраля завершились. Делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения раунда переговоров, на которых эти темы уже получат конкретную практику развития", - отметил он.

Напомним, ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что миллиардер Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в районе белорусско-украинской границы. По ее данным, именно власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.

Участник украинской делегации Давид Арахамия перед встречей говорил, что переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, "или как русский военный корабль".