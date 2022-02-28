ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Переговоры между Украиной и РФ завершились. Делегации возвращаются для консультаций

Новина українською →
Беларусь, Понедельник 28 февраля 2022 18:25
Переговоры между Украиной и РФ завершились. Делегации возвращаются для консультаций Фото: Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Переговоры между Украиной и Россией 28 февраля завершились. Делегации возвращаются в свои страны для консультаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации, стороны уезжают для консультаций в свои столицы. И стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения раунда переговоров, на которых эти темы уже получат конкретную практику развития", - отметил он.

Напомним, ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что миллиардер Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в районе белорусско-украинской границы. По ее данным, именно власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.

Участник украинской делегации Давид Арахамия перед встречей говорил, что переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, "или как русский военный корабль".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина