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Переговоры РФ и Украины. Следующая встреча состоится в ближайшие дни

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Беларусь, Понедельник 28 февраля 2022 18:43
Переговоры РФ и Украины. Следующая встреча состоится в ближайшие дни Фото: следующие переговоры пройдут через несколько дней (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталья Юрченко

Украинская и российская делегации завершили первый раунд переговоров. В ближайшие дни состоится следующая встреча, она пройдет на польско-белорусской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника президента РФ Владимира Мединского.

"Мы подробно прошли по всем пункты повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть такая договоренность. До того времени руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - заявил Мединский.

Напомним, 28 февраля между Украиной и Россией прошли переговоры. Встреча делегаций состоялась на белорусско-украинской границе.

После завершения первого раунда переговор советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что стороны возвращаются в столицы для проведения консультаций.

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