Переговоры РФ и Украины. Следующая встреча состоится в ближайшие дни

"Мы подробно прошли по всем пункты повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть такая договоренность. До того времени руководство каждой из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - заявил Мединский.