Украинская тяжелоатлетка заняла 5 место на дебютной Олимпиаде

Украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020. Она ворвалась в мировую элиту только в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.
Сообщается, что Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 кг, с результатом 206 кг (94+112) заняла пятое место в Токио.
Отметим, в финале была драматичная развязка, когда чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.
Но этот рекорд продержался до подхода филиппинки Хидилин Диаз, которая в последней попытке обновила его до 127 кг и обошла фаворитку.
Напомним, сегодня украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в следующий раунд, победив Айлу Томлянович. А дуэт сестер Людмилы и Надежды Киченок пробился в четвертьфинал Олимпиады.