Украинская тяжелоатлетка заняла 5 место на дебютной Олимпиаде

Украинская тяжелоатлетка Камилла Конотоп заняла пятое место на дебютной Олимпиаде-2020 . Она ворвалась в мировую элиту только в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального олимпийского комитета.

Сообщается, что Конотоп, которая выступает в весовой категории до 55 кг, с результатом 206 кг (94+112) заняла пятое место в Токио.

Отметим, в финале была драматичная развязка, когда чемпионка мира из Китая Киюн Лиао была в шаге от олимпийского золота после того, как взяла 126 кг в толчке и оформила новый олимпийский рекорд.

Но этот рекорд продержался до подхода филиппинки Хидилин Диаз, которая в последней попытке обновила его до 127 кг и обошла фаворитку.