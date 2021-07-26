Українська важкоатлетка посіла 5 місце на дебютній Олімпіаді

Українська важкоатлетка Камілла Конотоп посіла п'яте місце на дебютній Олімпіаді-2020 . Вона увірвалася в світову еліту тільки в цьому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного олімпійського комітету.

Повідомляється, що Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, з результатом 206 кг (94+112) посіла п'яте місце в Токіо.

Зазначимо, у фіналі була драматична розв'язка, коли чемпіонка світу з Китаю Киюн Ліао була за крок від олімпійського золота після того, як взяла 126 кг у поштовху і оформила новий олімпійський рекорд.

Але цей рекорд протримався до підходу філіппінки Хіділін Діаз, яка в останній спробі оновила його до 127 кг і обійшла фаворитку.