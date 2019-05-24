Украинская теннисистка Ястремская вышла в финал турнира в Страсбурге

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в финал турнира серии WTA International в Страсбурге. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинская теннисистка обыграла в полуфинале 11 номер мирового рейтинга Арину Соболенко - 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут.

В финале Даяна Ястремская сыграет с победительницей пары Хлоэ Паке (WTA 223) - Каролин Гарсия (WTA 24).

Ястремская третий раз в карьере сыграет в финале турниров WTA. Предыдущие два решающих матча она выиграла и оба на харде (Хуахин-2019, Гонконг-2018).

После выступления на этом турнире Даяна Ястремская отправится на Открытый чемпионат Франции - Roland Garros.

Напомним, японская теннисистка Наоми Осака может покинуть первую строчку рейтинга WTA после этого турнира.