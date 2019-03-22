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Ястремская не смогла преодолеть второй раунд турнира Miami Open

Новости » Спорт    22.03.2019 - 10:51
Ястремская не смогла преодолеть второй раунд турнира Miami Open
Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/WTA)

Игра против Эшли Барти завершилась поражением в двух сетах

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть второй раунд на турнире WTA серии Premier Mandatory в Майами, США. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Украинка проиграла австралийской теннисистке Эшли Барти со счетом 4:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут. Ястремская в каждой партии выполнила по брейку, а на своей подаче проиграла два гейма в первом сете и три - во втором. 

18-летняя Ястремская в третий раз в карьере выступала на соревнованиях серии Premier Mandatory и в предыдущем раунде оформила свою первую победу в основной сетке турниров этой категории, обыграв россиянку Екатерину Александрову.

На турнире продолжат борьбу две украинки - Элина Свитолина и Леся Цуренко. Обе теннисистки начнут борьбу со второго раунда. Первая ракетка Украины встретится с Ван Яфань из Китая, а Лесе предстоит встреча с Мисаки Дои из Японии. 

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