Українська тенісистка Ястремська вийшла в фінал турніру в Страсбурзі

Перша ракетка України Даяна Ястремська пробилася в фінал турніру серії WTA International в Страсбурзі. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українська тенісистка обіграла в півфіналі 11 номер світового рейтингу Аріну Соболенко - 6:4, 6:4. Тенісистки провели на корті 1 годину і 26 хвилин.

У фіналі Даяна Ястремська зіграє з переможницею пари Хлое Паке (WTA 223) - Каролін Гарсія (WTA 24).

Ястремська втретє в кар'єрі зіграє в фіналі турнірів WTA. Попередні два вирішальних матча вона виграла і обидва на харді (Хуахін-2019, Гонконг-2018).

Після виступу на цьому турнірі Даяна Ястремська відправиться на Відкритий чемпіонат Франції - Roland Garros.

Нагадаємо, японська тенісистка Наомі Осака може покинути першу сходинку рейтингу WTA після цього турніру.