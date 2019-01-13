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Украинская теннисистка Лопатецкая выиграла второй турнир подряд

Новости » Спорт    13.01.2019 - 11:44
Украинская теннисистка Лопатецкая выиграла второй турнир подряд
Фото: Дарья Лопатецкая (twitter.com/ITF_Tennis)

Всего юная спортсменка завоевала свой четвертый титул ITF

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В финальном матче юная спортсменка обыграла китаянку Шуюэ Ма, занимающую 357 место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3.

Это уже четвертый профессиональный титул ITF украинки. Предыдущие три были выиграны в венгерском городе Байя, в турецкой Анталье в прошлом году и в Гонконге неделю назад.

Дарья Лопатецкая в новой версии рейтинга WTA дебютирует в топ-400 и войдет в топ-10 лучших игроков мира в категории U-18. Однако список обновится только через две недели, 28 января. На данный момент Лопатецкая является 489 ракеткой мира.

Напомним, в прошлом году еще одна юная украинская теннисистка Даяна
Ястремская выиграла свой первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

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