Українська тенісистка Лопатецкая виграла другий турнір поспіль

Фото: Дарина Лопатецкая (twitter.com/ITF_Tennis)

Всього юна спортсменка завоювала свій четвертий титул ITF

Українська тенісистка Дарина Лопатецкая стала переможницею турніру ITF в Гонконзі з призовим фондом 25 тисяч доларів. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У фінальному матчі юна спортсменка обіграла китаянку Шуюе Ма, що займає 357 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 6:3.

Це вже четвертий професійний титул ITF українки. Попередні три були виграні в угорському місті Байя, в турецькій Анталії минулого року і в Гонконзі тиждень тому.

Week one of the 2019 ITF World Tennis Tour was dominated by youngsters



Full round-up https://t.co/EkiNSlZH4o pic.twitter.com/DsUCiPLcCS — ITF (@ITF_Tennis) January 7, 2019

Дарина Лопатецкая в новій версії рейтингу WTA дебютує в топ-400 і увійде в топ-10 кращих гравців світу в категорії U-18. Однак список оновиться тільки через два тижні, 28 січня. Наразі Лопатецкая є 489 ракеткою світу.

You already know @ElinaSvitolina and @LTsurenko, now get to know 15-year-old Daria Lopatetska.



One of the teenage rising stars from Ukraine---> https://t.co/Xpu5ZOVkka pic.twitter.com/QlPsvDlcQ5 — WTA (@WTA) January 10, 2019

Нагадаємо, минулого року ще одна юна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла свій перший турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA).