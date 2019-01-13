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Українська тенісистка Лопатецкая виграла другий турнір поспіль

Новини » Спорт    13.01.2019 - 11:44
Українська тенісистка Лопатецкая виграла другий турнір поспіль
Фото: Дарина Лопатецкая (twitter.com/ITF_Tennis)

Всього юна спортсменка завоювала свій четвертий титул ITF

Українська тенісистка Дарина Лопатецкая стала переможницею турніру ITF в Гонконзі з призовим фондом 25 тисяч доларів. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У фінальному матчі юна спортсменка обіграла китаянку Шуюе Ма, що займає 357 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 6:3.

Це вже четвертий професійний титул ITF українки. Попередні три були виграні в угорському місті Байя, в турецькій Анталії минулого року і в Гонконзі тиждень тому.

Дарина Лопатецкая в новій версії рейтингу WTA дебютує в топ-400 і увійде в топ-10 кращих гравців світу в категорії U-18. Однак список оновиться тільки через два тижні, 28 січня. Наразі Лопатецкая є 489 ракеткою світу.

Нагадаємо, минулого року ще одна юна українська тенісистка Даяна Ястремська виграла свій перший турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA).

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