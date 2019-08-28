Украинская теннисистка Козлова проиграла на старте US Open

Четвертая ракетка Украины и 76 в мировом рейтинге Катерина Козлова уступила в первом матче основной сетки Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Украинка в первом круге турнира проиграла в трех сетах 116 ракетке мира американке Тэйлор Таунсендсо счетом 6:3, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа. Прежде соперницы между собой не встречались.

В следующем раунде Таунсенд сыграет против четвертой сеяной Симоны Халеп из Румынии.

Козлова в пятый раз выступила в основной сетке Открытого чемпионата США. Ранее украинке только в 2017 году удалось преодолеть стартовый барьер в Нью-Йорке в одиночной сетке.

Катерина Козлова еще выйдет на корты в Нью-Йорке в рамках парного разряда. Вместе с Анастасией Потаповой (Россия) она будет бороться за выход во второй круг с украинско-латвийским дуэтом Людмила Киченок - Елена Остапенко.

Напомним, ранее во второй раунд Открытого чемпионата США вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Еще одна представительница Украины Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы локтя.