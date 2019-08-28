ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская теннисистка Козлова проиграла на старте US Open

Новости » Спорт    28.08.2019 - 09:14
Украинская теннисистка Козлова проиграла на старте US Open
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Катерина не справилась со 116 ракеткой мира

Четвертая ракетка Украины и 76 в мировом рейтинге Катерина Козлова уступила в первом матче основной сетки Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Украинка в первом круге турнира проиграла в трех сетах 116 ракетке мира американке Тэйлор Таунсендсо счетом 6:3, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа. Прежде соперницы между собой не встречались.

В следующем раунде Таунсенд сыграет против четвертой сеяной Симоны Халеп из Румынии.

Козлова в пятый раз выступила в основной сетке Открытого чемпионата США. Ранее украинке только в 2017 году удалось преодолеть стартовый барьер в Нью-Йорке в одиночной сетке.

Катерина Козлова еще выйдет на корты в Нью-Йорке в рамках парного разряда. Вместе с Анастасией Потаповой (Россия) она будет бороться за выход во второй круг с украинско-латвийским дуэтом Людмила Киченок - Елена Остапенко.

Напомним, ранее во второй раунд Открытого чемпионата США вышли Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Еще одна представительница Украины Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы локтя.

Двое украинских теннисистов проиграли на старте квалификации US Open Костюк не сыграет на последнем в сезоне турнире "Большого шлема"
Новости Украины Тенниссоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь