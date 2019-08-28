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Українська тенісистка Козлова програла на старті US Open

Новини » Спорт    28.08.2019 - 09:14
Українська тенісистка Козлова програла на старті US Open
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Катерина не впоралася зі 116 ракеткою світу

Четверта ракетка України і 76 у світовому рейтингу Катерина Козлова поступилася в першому матчі основної сітки Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Українка в першому колі турніру програла в трьох сетах американку Тейлор Таунсендсо рахунком 6:3, 3:6, 2:6. Матч тривав 2 години. До цього суперниці між собою не зустрічалися.

У наступному раунді Таунсенд зіграє проти четвертої сіяної Сімони Халеп з Румунії.

Козлова вп'яте виступила в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Раніше українці тільки в 2017 році вдалося подолати стартовий бар'єр в Нью-Йорку в одиночній сітці.

Катерина Козлова ще вийде на корти в Нью-Йорку в рамках парного розряду. Разом з Анастасією Потаповою (Росія) вона буде боротися за вихід до другого кола з українсько-латвійським дуетом Людмила Кіченок - Олена Остапенко.

Нагадаємо, раніше до другого раунду Відкритого чемпіонату США вийшли Еліна Світоліна і Даяна Ястремська. Ще одна представниця України Леся Цуренко знялася зі змагань через травму ліктя.

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