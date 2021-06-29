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Украинская теннисистка Костюк вышла во второй круг Уимблдона

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня, 29 июня, вышла во второй круг Уимблдонского турнира. Она дебютировала в основе турнира по победе над бельгийкой Кики Бертенз.

Об этом говорится на сайте FlashScore.

Украинская теннисистка победила в первом круге со счетом 6:3, 6:4. Следующий раунд она проведет с победительницей матча между латвийкой Анастасией Севастовой и казашкой Зариной Дияс.

Кроме Костюк в турнире сыграют еще украинские теннисистки: Элина Свитолина, Катерина Козлова и Леся Цуренко.

Напомним, украинские теннисисты уже прошли квалификацию на Олимпиаду в Токио.

А недавно украинскую теннисистку Ястремскую признали невиновной в употреблении допинга.

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ТеннисУимблдонМарта Костюк