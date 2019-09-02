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Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

Новости » Политика    02.09.2019 - 12:19
Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский проводит встречу с главами ВР, Кабмина и правоохранительных органов

В Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с главами Верховной рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"У Нас есть небольшие победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим вопросом. Начинаем строить мост в Станице-Луганской", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООС заявили о демонтаже последней фортификации со стороны украинской стороны в Станице Луганской. При этом отмечается, что со стороны боевиков демонтажные работы не проводятся.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 сентября боевики не дали возможность начать строительные работы на мосту в Станице Луганской. Вооруженные подразделения Российской Федерации не гарантировали безопасность во время ремонтных работ для украинской стороны.

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Новости Украины Владимир ЗеленскиймостСтаница Луганская
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