В Станице Луганской ООС начали демонтаж последней фортификации

Фото: фортификационные сооружения в Станице Луганской (facebook.com/pressjfo.news)

Демонтаж со стороны боевиков не проводится

В Станице Луганской вблизи разрушенного моста украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

Как сообщается, украинская сторона приступила к финальному демонтажу фортификаций в понедельник, 2 сентября, в 9:00.

"Украинская сторона начала демонтаж последней фортификационного сооружения, расположенной в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ, непосредственно, на разрушенном участке моста", - говорится в сообщении.

При этом со стороны боевиков демонтаж сооружений не проводится.

"По состоянию на 09:00 вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепления временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)", - сообщили в ООС.

Отмечается, что подразделения ООС продолжают оборудования опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики срывали процесс демонтажа фортификационных сооружений вблизи моста в Станице Луганской. Относительно этого было сделано заявление представителей ОБСЕ, которые подтвердили невыполнение боевиками взятых на себя обязательств по демонтажу сооружений.