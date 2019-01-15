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Українська сторона на засіданні ТКГ наполягатиме на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі

Новини » Політика    15.01.2019 - 18:08
Українська сторона на засіданні ТКГ наполягатиме на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі
Фото: Ірина Геращенко та Мирослав Лайчак (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановано на 17 січня

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську наполягатиме на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко повідомила, що сьогодні, 15 січня 2019 року, разом з представником України в ТКГ Євгеном Марчуком провела зустріч з головуючим в ОБСЄ міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком.

У ході зустрічі обговорювалися безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі, пропозиції України щодо розблокування питання звільнення заручників.

"Особливу увагу приділили ситуації в Азові, наголосили, що протягом останніх засідань ТКГ в Мінську Україна наполягала на створенні постійного пункту моніторингу СММ в Керчі. Ми не відступимо від цієї нашої позиції й ставитимемо її на обговорення й на першій цього року зустрічі ТКГ в Мінську, яка відбудеться 17 січня", - написала вона, додавши, що Україна очікує від головування Словаччини в ОБСЄ особливої уваги до гуманітарних і безпекових питань Криму і Донбасу.

Українська сторона на засіданні ТКГ наполягатиме на створенні бази місії ОБСЄ в Керчі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів.

Як писало РБК-Україна, ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України.

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