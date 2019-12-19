Украинская сторона в ТКГ назвала виновных в срыве переговоров по обмену пленными

Представитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Валерия Лутковская назвала виновных в срыве переговоров относительно обмена пленных между Киевом и оккупированным Донбассом. Об этом она сообщила на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, 18 декабря стороны согласовали большое количество нюансов касательно обмена, но в последний момент представители боевиков "ЛНР" все разрушили.

"Мы вчера согласовали большое количество деталей, технических нюансов… Но практически в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска. Поэтому мне сложно сказать, что будет до конца года", - сказала Лутковская.

При этом она отметила, что списки на обмен уже есть.

"Списки есть… мы работаем с конкретными списками. Единственное, что я не буду говорить цифры, учитывая то, что они постоянно меняются… Это (обмен пленными до конца года, - ред.) и есть предмет наших переговоров. И для того, чтобы мне четко сказать "да", нужно завершить все остальные возможности, которые сегодня предоставляются переговорной группе…", - отметила представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" готовы передать Киеву в рамках обмена пленными до 30 человек.

Представитель боевиков Дарья Морозова заявила, что так называемая "ДНР" готова к обмену пленными с Киевом по новой формуле. По ее словам, украинская сторона подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники ТКГ 18 декабря не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками "ЛДНР".