Украинская шпажистка Кривицкая стала бронзовой призеркой чемпионата мира

Шпажистка Елена Кривицкая принесла первую медаль в копилку сборной Украины на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште (Венгрия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины.

Спортсменка в индивидуальных соревнованиях заняла третье место на пьедестале почета.

Отметим, для Елены это уже третья бронзовая награда мирового уровня после личного успеха в Лейпциге-2017 и командного в Москве-2015.

Напомним, шпажист Богдан Никишин принес бронзовую награду в копилку сборной Украины на чемпионате Европы.