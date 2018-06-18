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Украинский шпажист Никишин завоевал бронзу на чемпионате Европы

НовостиСпорт    18.06.2018 - 11:05
Фото: Богдан Никишин (noc-ukr.org)
Фото: Богдан Никишин (noc-ukr.org)

Для спортсмена эта награда стала второй в карьере

Шпажист Богдан Никишин принес бронзовую награду в копилку сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В 1/32 финала Никишин выбил из борьбы Жомбор Баньяи из Венгрии (13:8), далее обыграл четвертый номер посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным преимуществом в противостоянии с итальянцем Марко Фикер (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Беллмана (15:12).

В полуфинале украинский шпажист потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером континентального первенства.

Отметим, для Никишина эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.

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Теги публикации: награда, шпага, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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