Украинский шпажист Никишин завоевал бронзу на чемпионате Европы

Для спортсмена эта награда стала второй в карьере

Шпажист Богдан Никишин принес бронзовую награду в копилку сборной Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В 1/32 финала Никишин выбил из борьбы Жомбор Баньяи из Венгрии (13:8), далее обыграл четвертый номер посева Вадима Анохина из России (11:7), вырвал победу с минимальным преимуществом в противостоянии с итальянцем Марко Фикер (3:2) и разобрался с немцем Лукасом Беллмана (15:12).

В полуфинале украинский шпажист потерпел поражение от двукратного чемпиона мира Николая Новоселова из Эстонии со счетом 9:10 и таким образом стал бронзовым призером континентального первенства.

Отметим, для Никишина эта бронза чемпионата Европы стала второй в карьере. В 2016 году в польском Торуне украинец также был третьим.