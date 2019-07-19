Українська шпажистка Кривицька стала бронзовою призеркою чемпіонату світу

Шпажистка Олена Кривицька принесла першу медаль в скарбничку збірної України на чемпіонаті світу з фехтування, що триває у Будапешті (Угорщина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного олімпійського комітету України.

Спортсменка в індивідуальних змаганнях посіла третю сходинку на п'єдесталі пошани.

Зазначимо, для Олени це вже третя бронзова нагорода світового ґатунку після особистого успіху у Лейпцигу-2017 та командного у Москві-2015.

Нагадаємо, шпажист Богдан Нікішин приніс бронзову нагороду в скарбничку збірної України на чемпіонаті Європи.