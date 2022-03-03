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Украинская разведка захватила вражескую командно-штабную машину и передала на боевое дежурство ВСУ

Автор: Светлана Мащенко

Украинские разведчики захватили вражескую КШМ - командно-штабную машину, которая противодействовала работе украинской авиации, осуществляя разведку воздушных целей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что трофейный КШМ передан для использования в ВС Украины. Экипаж модуля был уничтожен во время боя.

"2 марта на северо-западном направлении Киева подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватило российский модуль разведки и управления 9С932-1 (Барнаул-Т)", - говорится в сообщении.

Назначение машины - осуществление разведки воздушных целей. Цель ее пребывания на нашей территории - противодействие работе украинской авиации.

Отмечается, что вместе с машиной в руки украинских разведчиков попала документация соответствующего подразделения оккупантов, личные документы российских военных, карты и средства связи.

Сейчас машина передана в распоряжение 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Она уже находится на боевом дежурстве.

Украинские военные изучили оборудование КШМ и выяснили, что в российской армии огромная проблема с хищением военного имущества.

"В связи с найденными в машине рапортами командиров, в ряде боевых машин подразделения отсутствуют стационарные средства связи и необходимое оборудование", - добавили в ГУР.

Личные документы россиян станут частью доказательной базы в международных судах.

Напомним, что с первых дней вторжения в Украину российские войска понесли около 9 тысяч потерь личного состава.

Ранее мы писали, что над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг.

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Вторжение России в Украину