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Українська розвідка захопила ворожу командно-штабну машину і передала на бойове чергування ЗСУ

Автор: Світлана Мащенко

Українські розвідники захопили ворожу КШМ - командно-штабну машину, яка протидіяла роботі української авіації, здійснюючи розвідку повітряних цілей.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що трофейний КШМ передано для використання до ЗС України. Екіпаж модуля був знищений під час бою.

"2 березня на північно-західному напрямку Києва підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопив російський модуль розвідки та управління 9С932-1 (Барнаул-Т)", - говориться в повідомленні.

Призначення машини - здійснення розвідки повітряних цілей. Мета її перебування на нашій території - протидія роботі української авіації.

Зазначається, що разом з машиною до рук українських розвідників потрапила документація відповідного підрозділу окупантів, особисті документи російських військових, карти та засоби зв’язку.

Наразі машину передано в розпорядження 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вона вже перебуває на бойовому чергуванні.

Українські військові вивчили обладнання КШМ і з'ясували, що в російській армії величезна проблема з розкраданням військового майна.

"Згідно зі знайденими в машині рапортами командирів, у низці бойових машин підрозділу відсутні стаціонарні засоби зв’язку та необхідне обладнання", - додали в ГУР.

Особисті документи росіян стануть частиною доказової бази у міжнародних судах.

Нагадаємо, що з перших днів вторгнення в Україну російські війська зазнали близько 9 тисяч втрат особового складу.

Раніше ми писали, що над Бучею підняли синьо-жовтий український прапор.

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