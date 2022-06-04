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Українська розвідка тримає зв'язок з полоненими захисниками "Азовсталі", - Монастирський

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Київ, Субота 04 червня 2022 00:25
Українська розвідка тримає зв'язок з полоненими захисниками "Азовсталі", - Монастирський Фото: Денис Монастирський, глава МВС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Українські розвідники тримають зв'язок з полоненими бійцями полку "Азов". Є дані про умови їх утримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови МВС України Дениса Монастирського.

За його словами, також через розвідку надходить інформація про можливість звільнення полонених.

"Сьогодні комунікацію з полоненими бійцями полку "Азов" ведуть наші розвідники з Головного управління розвідки Міноборони. Саме через них ми дізнаємося більше інформації: про умови утримання, харчування та можливості їх звільнення. Ми всі знаємо, що вони всі опиняться тут, в Києві, і ми робимо для цього все можливе", - розповів глава МВС.

Раніше заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що захисників "Азовсталі" можуть обміняти. Однак після того, як вони постануть перед судом.

До цього в Держдумі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з Маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

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