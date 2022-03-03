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Украинская ПВО сбила вражеский самолет СУ-30 над Ирпенем

Автор: Каролина Гайдук

Над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30 На днях оккупационные войска нещадно обстреливали жилые дома города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Только что мы сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!",- написал он.

Потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 9000;
  • танков - 217;
  • боевых бронированных машин - 900;
  • артиллерийских систем - 90;
  • РСЗО (реактивная система залпового огня) - 42;
  • средства ПВО - 11;
  • самолетов - 30 (информация уточняется);
  • вертолетов - 31(информация уточняется);
  • автомобильной техники - 374;
  • легкие скоростные катера - 2;
  • цистерн с ГСМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

Напомним, ночью украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области. При этом украинская сторона потеряла один МиГ-29.

Отметим, что в Харькове сбили российский самолет. Он сегодня атаковал жилые дома города.

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