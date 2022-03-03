Украинская ПВО сбила вражеский самолет СУ-30 над Ирпенем

Над городом Ирпень (Киевская область) был сбит вражеский самолет Су-30 На днях оккупационные войска нещадно обстреливали жилые дома города.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.
"Только что мы сбили российский самолет Су-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!",- написал он.
Потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
Напомним, ночью украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два российских истребителя в Киевской области. При этом украинская сторона потеряла один МиГ-29.
Отметим, что в Харькове сбили российский самолет. Он сегодня атаковал жилые дома города.