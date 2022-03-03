Українська ППО збила ворожий літак СУ-30 над Ірпенем

Над містом Ірпінь (Київська область) був збитий ворожий літак Су-30. Днями окупаційні війська нещадно обстрілювали житлові будинки міста.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в Facebook.
"Тільки що ми збили російський літак Су - 30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!",- написав він.
Втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
Нагадавши, вночі українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили два російські винищувачі в Київській області. При цьому українська сторона втратила одну мить-29.
Відзначимо, що у Харкові збили російський літак. Він сьогодні атакував житлові будинки міста.