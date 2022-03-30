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Українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку

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Середа 30 березня 2022 19:25
Українська ППО збила три російських винищувачі на Слобожанському напрямку Російкі винищувачі збили на Слобожанському напрямку (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Зенітно-ракетні комплекси ЗСУ знищили три ворожі винищувачі та безпілотний літальний апарат на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід"

Сьогодні, 30 березня, протиповітряна оборона України знищила три російських винищувачів.

"Сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку уражено одразу три літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники, та один БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів у Чернігівській області.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 35-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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