Украинская ПВО сбила российский беспилотник и два боевых самолета

Украинская противовоздушная оборона на Слобожанском направлении уничтожила три вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток".

Отмечается, что подразделения, находящиеся в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровской области, уничтожило три воздушные цели на Слобожанском направлении.

В частности ПВО сбила вражеского беспилотника и два боевых самолета РФ.