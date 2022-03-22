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Українська ППО збила російського безпілотника та два бойових літаки

ППО знищила російського безпілотника (facebook.com.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Українська протиповітряна оборона на Слобожанському напрямку знищила три ворожі повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід".

Зазначається, що підрозділи, що знаходяться в оперативному підпорядкуванні однієї з зенітних ракетних частин Дніпропетровської області, знищили три повітряних цілі на Слобожанському напрямку.

Зокрема ППО збила ворожого безпілотника та два бойові літаки РФ.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області ЗСУ знищили колону окупантів та збили крилату ракету.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 27-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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