Украинская промышленность восстановится до довоенного уровня через 5 лет, - эксперт

Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. Однако для этого необходимы ряд решений, в том числе международных институтов, и доступ к финансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA, директора GMK Center Станислава Зинченко.

"Украине уже не приходится говорить о климатических целях на 2030 год. Планы снижения выбросов провалились, если говорить об углеродной емкости. Поэтому нам нужен пересмотр целей NDC-2 (национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением). Также Украина ожидает поддержку со стороны наших партнеров, прежде всего ЕС, для финансирования программ восстановления промышленности после войны, доступа к фондам финансирования "зеленого" перехода для украинских компаний, поскольку местная экономика очень пострадала от войны", - подчеркивает Зинченко.

Поддержка мирового сообщества в реализации программ восстановления даст возможность применить лучшие практики по снижению выбросов в промышленности, в частности некоторые критически важные технологии, как то циркулярные решения, или рост использования возобновляемых источников энергии, указывает эксперт.

"Но, даже восстанавливая с помощью мирового сообщества разрушены предприятия, мы все равно не сможем построить "зеленую" промышленность - технология пока не готова. Современные технологии позволяют сократить выбросы лишь на 25%. Если мы строим на месте "Азовстали" новый металлургический завод, мы должны понимать, что через 20 лет его придется строить заново. Он не завершит свой жизненный цикл и может не обеспечить возврат инвестиций", - отмечает эксперт.

Кроме того, разрушенное украинскую промышленность может окончательно уничтожить "углеродный налог" CBAM, условия которого становятся все жестче, убежден Зинченко. Поэтому мир должен ввести более мягкую климатическую политику в Украине, которая будет оправляться от потрясения.

"Украине нужны особые условия. Очевидно, что украинские заводы не смогут достичь существенных успехов в снижении углеродоемкости к 2023 году, когда запустится CBAM. Сейчас ЕС не ограничивает 100% нашего экспорта, поэтому важность этого вопроса выросла. Украине нужен доступ к европейским инструментам финансирования. В то же время Украине нужен особый подход для выполнения требований по снижению выбросов. То есть климатическая политика Украины должна быть максимально мягкой и стимулирующей", - резюмировал эксперт.

Как известно, в мае Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов в ЕС (ENVI) финализировал свое видение дизайна СВАМ и уже 6 июня документ будет вынесен на голосование Европарламента. Его условия стали значительно жестче: так, если нормы проекта будут распространяться на Украину, украинские экспортеры в ЕС ежегодно будут платить более 1 млрд евро налога на углерод.