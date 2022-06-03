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Українська промисловість відновиться до довоєнного рівня за 5 років, - експерт

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П'ятниця 03 червня 2022 16:50
Українська промисловість відновиться до довоєнного рівня за 5 років, - експерт Фото: українська промисловість відновиться до довоєнного рівня за 5 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна втратила до 50% економіки та відновиться до довоєнного рівня за 5 років. Проте для цього необхідні ряд рішень, у тому числі міжнародних інституцій, та доступ до фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету промислової екології та сталого розвитку EBA, директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Україні вже не доводиться говорити про кліматичні цілі на 2030 рік. Плани зниження викидів провалилися, якщо говорити про вуглецеву ємність. Тому нам потрібен перегляд цілей NDC-2 (національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди). Також Україна очікує на підтримку з боку наших партнерів, насамперед ЄС, для фінансування програм відновлення промисловості після війни, доступу до фондів фінансування "зеленого" переходу для українських компаній, оскільки місцева економіка дуже постраждала від війни", - підкреслює Зінченко.

Підтримка світової спільноти у реалізації програм відновлення дасть можливість застосувати найкращі практики зі зниження викидів у промисловості, зокрема деякі критично важливі технології, як то циркулярні рішення, або зростання використання відновлюваних джерел енергії, вказує експерт.

"Але, навіть відновлюючи за допомогою світової спільноти зруйновані підприємства, ми все одно не зможемо побудувати "зелену" промисловість - технологія поки що не готова. Сучасні технології дають змогу скоротити викиди лише на 25%. Якщо ж ми будуємо на місці "Азовсталі" новий металургійний завод, ми маємо розуміти, що через 20 років його доведеться будувати заново. Він не завершить свій життєвий цикл і може не забезпечити повернення інвестицій", - наголошує експерт.

Окрім того, поруйновану українську промисловість може остаточно знищити "вуглецевий податок" CBAM, умови якого стають дедалі жорсткішими, переконаний Зінченко. Тож світ має запровадити м’якішу кліматичну політику до України, яка оговтуватиметься від потрясіння.

"Україні потрібні особливі умови. Очевидно, що українські заводи не зможуть досягти істотних успіхів у зниженні вуглецевоємності до 2023 року, коли запуститься CBAM. Зараз ЄС не обмежує 100% нашого експорту, тож важливість цього питання зросла. Україні потрібний доступ до європейських інструментів фінансування. Водночас Україні потрібен особливий підхід для виконання вимог щодо зниження викидів. Тобто кліматична політика України має бути максимально м’якою та стимулюючою", - резюмував експерт.

Як відомо, у травні Комітет із навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів у ЄС (ENVI) фіналізував своє бачення дизайну СВАМ і вже 6 червня документ буде винесено на голосування Європарламенту. Його умови стало значно жорсткіші: так, якщо норми проекту будуть пошироватися на Україну, українські експортери в ЄС щороку сплачуватимуть понад 1 млрд євро податку на вуглець.

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