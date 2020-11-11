Украинская прокуратура заявила о бездействии Минприроды из-за ситуации в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила о бездействии Министерства природы в вопросе разрушения экологии полуострова россиянами. Сейчас в прокуратуре "пытаются объяснить" Минприроды необходимость мониторинга и разработки методики начисления убытков в Крыму.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "До последней капли: как Украина и Россия "сражаются" за крымскую воду".

По словам крымского прокурора Игоря Поночовного, такой мониторинг поможет расследовать преступления оккупантов в экологической сфере.

"Ранее этот мониторинг Минэкологии почему-то не проводило, объясняя это тем, что не имеют доступа к полуострову, поэтому не могут реализовывать функционал контролирующих органов. Это не оправдание, мы также не имеем доступа к полуострову, но уголовные производства расследуются, обвинительные акты направляются в суд, имеем реальные результаты", - сказал Поночовный.

Он отметил, что сейчас в прокуратуре АРК есть общий кейс по "экологии", который включает в себя уголовные дела по нарушениям в различных сферах окружающей среды.

"Безусловно, расследование преступлений такой категории было бы гораздо эффективнее, если бы в нем принимали участие контролирующие органы и предоставили свою информацию и выводы. Сейчас у нас нет такой информации, чтобы результативно реагировать на незаконные действия оккупантов, которые уничтожают экологию полуострова", - заявил крымский прокурор.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минприроды считают, что воды в Крыму более чем достаточно для нужд населения.

Также сообщалось, что для украинского правительства вопрос водоснабжения Крыма остается чуть ли не единственным рычагом давления на Россию для деоккупации полуострова.