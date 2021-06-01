Украинская прокуратура расценила приговор Чубарову как нарушение законов войны
Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту приговора главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову. Его сегодня вынес незаконный суд в оккупированном Крыму.
Об этом в Facebook сообщает прокуратура АР Крым и Севастополя.
В сообщении говорится, что незаконный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил Чубарова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 200 000 российских рублей (около 2 700 долларов) и вдобавок дали 200 часов исправительных работ.
"Прокуратура автономии квалифицирует такие противоправные действия оккупантов по ч.1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет", - отметили в прокуратуре.
Также сообщается, что в общей сложности по "делу 26 февраля" установила и объявила подозрения 29 представителям оккупационных органов, которые ранее преследовали одного из руководителей Меджлиса Ахтема Чийгоза якобы за организацию массовых беспорядков во время митинга по Верховной радой АР Крым.
Напомним, так называемое "обвинение" в деле Чубарова просило для его 9 лет тюрьмы.
До этого одному из лидеров крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым до 2034 года.