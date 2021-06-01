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Українська прокуратура розцінила вирок Чубарову як порушення законів війни

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Вівторок 01 червня 2021 16:18
Українська прокуратура розцінила вирок Чубарову як порушення законів війни Фото: глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом вироку голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Його сьогодні виніс незаконний суд в окупованому Криму.

Про це в Facebook повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.

У повідомленні йдеться, що незаконний "Верховний суд Криму" заочно засудив Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Також його оштрафували на 200 000 російських рублів (близько 2 700 доларів) і до того ж дали 200 годин виправних робіт.

"Прокуратура автономії кваліфікує такі протиправні дії окупантів за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється, що загалом у "справі 26 лютого" встановила і оголосила підозри 29 представникам окупаційних органів, які раніше переслідували одного з керівників Меджлісу Ахтема Чийгоза нібито за організацію масових заворушень під час мітингу по Верховною радою АР Крим.

Нагадаємо, так зване "обвинувачення" у справі Чубарова просило для його 9 років в'язниці.

До цього одному з лідерів кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву продовжили заборону на в'їзд до Криму до 2034 року.

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