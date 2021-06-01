Українська прокуратура розцінила вирок Чубарову як порушення законів війни
Українська прокуратура завела кримінальну справу за фактом вироку голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Його сьогодні виніс незаконний суд в окупованому Криму.
Про це в Facebook повідомляє прокуратура АР Крим і Севастополя.
У повідомленні йдеться, що незаконний "Верховний суд Криму" заочно засудив Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. Також його оштрафували на 200 000 російських рублів (близько 2 700 доларів) і до того ж дали 200 годин виправних робіт.
"Прокуратура автономії кваліфікує такі протиправні дії окупантів за ч.1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв ведення війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років", - зазначили в прокуратурі.
Також повідомляється, що загалом у "справі 26 лютого" встановила і оголосила підозри 29 представникам окупаційних органів, які раніше переслідували одного з керівників Меджлісу Ахтема Чийгоза нібито за організацію масових заворушень під час мітингу по Верховною радою АР Крим.
Нагадаємо, так зване "обвинувачення" у справі Чубарова просило для його 9 років в'язниці.
До цього одному з лідерів кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву продовжили заборону на в'їзд до Криму до 2034 року.