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Украинская пловчиха Мерешко завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде в Токио

Автор: Инна Собора

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на Паралимпиаде в Токио. Она получила медаль в заплыве 200 метров комплексным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Игр.

Первое место у представительницы Великобритании, "бронза" - у пловчихи из Германии.

Для Мерешко это уже вторая медаль на нынешней Паралимиаде. Мерешко второй раз подряд выходила в бассейн для выступления в финале.

Напомним, в первый соревновательный день украинка завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала 8 медалей на Паралимпиаде-2020.

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Токио