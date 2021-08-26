Українська плавчиня Мерешко виборола ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі 200 метрів комплексним стилем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігр.
Перше місце у представниці Великобританії, "бронза" - у плавчині з Німеччини.
Для Мерешко це вже друга медаль на цьогорічній Параліміаді. Мерешко вдруге поспіль виходила у басейн для виступу у фіналі.
Нагадаємо, у перший змагальний день українка здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Раніше повідомлялося, що Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020.