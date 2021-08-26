RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українська плавчиня Мерешко виборола ще одну медаль на Паралімпіаді в Токіо

Автор: Инна Собора

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко виборола "срібло" на Паралімпіаді в Токіо. Вона здобула медаль у запливі 200 метрів комплексним стилем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Ігр.

Перше місце у представниці Великобританії, "бронза" - у плавчині з Німеччини.

Для Мерешко це вже друга медаль на цьогорічній Параліміаді. Мерешко вдруге поспіль виходила у басейн для виступу у фіналі.

Нагадаємо, у перший змагальний день українка здобула золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Раніше повідомлялося, що Україна завоювала 8 медалей на Паралімпіаді-2020.

Читайте РБК-Україна в Google News
Токио