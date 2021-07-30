Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе

Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.

Украинка Елена Костевич стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).

Для Костевич это четвертая олимпийская медаль в карьере. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров). Олимпиада в Токио для Костевич уже пятая.

Абсолютная рекорсменка Украины по количеству наград на Олимпиадах - пловчиха Яна Клочкова. На ее счету пять медалей.