Украинская олимпийская медалистка Елена Костевич не прошла второй этап квалификации по пулевой стрельбе. До этого она получила бронзовую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.
Елена Костевич вошла в тройку самых титулованных спортсменов Украины на Олимпиадах. Она делит второе место с еще двумя спортсменками: Инной Осипенко-Радомской (гребля) и саблисткой Ольгой Харлан, которая на этой Олимпиаде остановилась уже в стартовом раунде.
Украинка Елена Костевич стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр. На соревнованиях в Токио 36-летняя спортсменка в паре с Олегом Омельчуком выиграла "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (дистанция 10 м).
Для Костевич это четвертая олимпийская медаль в карьере. Ранее она выигрывала "золото" в Афинах в 2004 году (пистолет, 10 метров) и две "бронзы" в Лондоне в 2012 году (пистолет, 10 и 25 метров). Олимпиада в Токио для Костевич уже пятая.
Абсолютная рекорсменка Украины по количеству наград на Олимпиадах - пловчиха Яна Клочкова. На ее счету пять медалей.