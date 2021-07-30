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Українська олімпійська медалістка Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби

Автор: РБК-Україна

Українська олімпійська медалістка Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби. До цього вона здобула бронзову медаль Олімпіади-2020 у стрільбі з пневматичного пістолета серед змішаних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укрінформ.

Олена Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. Вона ділить друге місце з ще двома спортсменками: Інною Осипенко-Радомською (веслування) і шаблісткою Ольгою Харлан, яка на цій Олімпіаді зупинилася вже в стартовому раунді.

Українка Олена Костевич стала чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор. На змаганнях в Токіо 36-річна спортсменка в парі з Олегом Омельчуком виграла "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

Для Костевич це четверта олімпійська медаль у кар'єрі. Раніше вона вигравала "золото" в Афінах у 2004 році (пістолет, 10 метрів) і дві "бронзи" в Лондоні в 2012 році (пістолет, 10 і 25 метрів). Олімпіада в Токіо для Костевич вже п'ята.

Абсолютна рекордсменка України за кількістю нагород на Олімпіадах - плавчиня Яна Клочкова. На її рахунку п'ять медалей.

Нагадаємо, що пара стрільців Омельчук-Костевич завоювали третю олімпійську бронзу.

Також плавець Романчук на Олімпіаді-2020 встановив рекорд і ще з одним українцем пробився у фінал.

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Олімпіада 2020