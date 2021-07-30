Українська олімпійська медалістка Олена Костевич не пройшла другий етап кваліфікації з кульової стрільби

Олена Костевич увійшла до трійки найтитулованіших спортсменів України на Олімпіадах. Вона ділить друге місце з ще двома спортсменками: Інною Осипенко-Радомською (веслування) і шаблісткою Ольгою Харлан, яка на цій Олімпіаді зупинилася вже в стартовому раунді.

Українка Олена Костевич стала чотириразовою медалісткою Олімпійських ігор. На змаганнях в Токіо 36-річна спортсменка в парі з Олегом Омельчуком виграла "бронзу" у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м).

Для Костевич це четверта олімпійська медаль у кар'єрі. Раніше вона вигравала "золото" в Афінах у 2004 році (пістолет, 10 метрів) і дві "бронзи" в Лондоні в 2012 році (пістолет, 10 і 25 метрів). Олімпіада в Токіо для Костевич вже п'ята.

Абсолютна рекордсменка України за кількістю нагород на Олімпіадах - плавчиня Яна Клочкова. На її рахунку п'ять медалей.